إيهاب جلال: المصري سيلعب بطريقة مختلفة معي.. وأطالب الجماهير بالصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي الهجي:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لفريق المصري ، أنه سعيد بتولي مهمة تدريب فريق بحجم الفريق البورسعيدي، خاصة وأنه سبق وارتدي قميصه في وقت سابق.

وقبل ساعات أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده مع إيهاب جلال، ليخلف مصطفى يونس في تدريب الفريق، بعدما قرر جلال الاستقالة من تدريب فريق أهلي طرابلس.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية، إن الفريق مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية والنتائج لم تكن جيدة، لكنه سيعمل على تعديل وضع الفريق بشكل سريع.

وأضاف، أنه سيلعب بشكل مختلف والفريق سيظهر معه بطريقة مختلفه لكن كل ذلك سيحتاج لبعض الوقت.

وأوضح المدير الفني السابق لأهلي طرابلس، أنه جاء لاستكمال ما قدمه المدربين السابقين للفريق حسام حسن وميمي عبد الرازق ومصطفى يونس.

وأشار إلى أنه يعتبر نفسه واحد من أبناء النادي المصري، ويطالب الجماهير بالصبر على الفريق وعدم احداث مزيد من الضغط عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن الجميع من تعديل الأوضاع.