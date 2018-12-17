مصدر: جلسة الإثنين قد تحسم عودة رمضان صبحي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال مصدر مقرب من رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي إن وكيله نادر شوقي سيعقد جلسة يوم الإثنين مع إدارة النادي لحسم مستقبله.

وأشار المصدر لمراسل الخليج 365 إلى أن الجلسة قد تحسم موقف اللاعب سواء بالبقاء مع ناديه أو العودة لصفوف الأهلي.

وشدد المصدر على أن احتمالات عودة اللاعب للأهلي واردة بقوة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع فريقه الحالي.

ونفى المصدر وصول أي عرض أو مفاوضات مع لاتسيو الإيطالي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إيطالية كشفت عن وجود رغبة من جانب نادي لاتسيو الإيطالي، لشراء عقد اللاعب.

ويعاني رمضان صبحي من قلة المشاركة منذ انتقاله لصفوف هيدرسفيلد حيث شارك بديلاً في 3 مناسبات لمدة 45 دقيقة بعد مرور 16 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان رمضان انتقل إلى صفوف هيدرسفيلد في الصيف الماضي قادمًا من ستوك سيتي والذي لعب بين صفوفه منذ صيف 2016 بعد رحيله عن الأهلي.