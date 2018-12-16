شكرا لقرائتكم أبوجريشة عن لقاء الاياب امام القطن : سيكون صعب للغايه فى ظل السفر إلى الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، عن سعادته بالنتيجة التى حققها الفريق أمام القطن الكاميرونى.

وقطع الدراويش شوطًا فى التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز على النادى الكاميرونى بهدفين نظيفين التى أقيمت مساء الأحد على ملعب الإسماعيلية الرياضى.

وقال أنه بالرغم من هذه النتيجة إلا أنها غير مطمئنة خاصة وأن لقاء الإياب سيكون صعب للغايه فى ظل السفر إلى الكاميرون بجانب الأجواء الأفريقية.

وأوضح ” أبو جريشة ” أن الصعود إلى دور المجموعات فرصة جيدة لإستعادة الفريق شخصيته هذا الموسم وتكون بداية إسعاد الجماهير.

وستتوجه بعثة الدراويش، إلى الكاميرون فجر الثلاثاء تحضيرًا لإداء مباراة الإياب مساء 22 ديسمبر الجارى فى إطار الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.