شكرا لقرائتكم رسميا .. أحمد حسام ميدو مستشار فني للوحدة السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الوحدة السعودى، عن إتفاقه مع النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم، وإسناد مهمة تدريب الفريق له حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .

جدير بالذكر أن الوحدة السعودي يلعب ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد لاعب الاسماعيلي السابق.