شكرا لقرائتكم تعرف على اسباب استبعاد وليد سليمان من مباراة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي ان سبب استبعاد وليد سليمان من مواجهة النجوم هو معاناته من الام في الانكل ،ليفضل الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي.

وقام الجهاز الطبي بحقن اللاعب ضمن برنامج علاجه بعد استبعاده من مواجهة النجوم المقرر اقامتها غدا في للدوري العام، وذلك لتجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل في اياب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.