رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى يطالب وزير الرياضة بتوفير ملاعب للتدريب

كتب – محمد الاتربي

قال الدكتور أمين شعبان رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى أن المنطقة تعاني من عدم وجود ملاعب خاصة لإعداد اللاعبين أو تنظيم المسابقات علي الرغم من وجود ثماني أبطال في العاب الجري ورمي الجله والرمح والوثب سواء علي المستوي

العربي أو بطولات البحر المتوسط.

وأضاف شعبان أن هيئة ستاد الأسكندرية أغلقت تراك العاب القوي لوجود خلافات بين المقاول والهيئة وعدم إستلامه حتي الان مما يعوق في تجهيز اللاعبين وإقامة المعسكرات

للبطولات .

وأكد أن الأندية الخاصة ترفض إستقبال البطولات بحجة إنشغال ملاعبها بتجهيز لاعبيها ولا يوجد ملعب قانوني الا بنادي سموحه.

وناشد شعبان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبدالعزيز قنصوة بتوفير قطعة أرض لإقامة ملعب خاص بألعاب القوي سواء للتدريب أو للبطولات حتي يتم الحفاظ علي المستوي المميز للاعبي المنطقه.