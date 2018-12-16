شكرا لقرائتكم خبر عن «لازارتي» اللاتيني الأول في تاريخ الأهلي.. صاحب فكر هجومي يصل إلى درجة التهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدير الفني الأورجوياني، مارتن لازارتي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاتفاق معه على كل الأمور الخاصة بتوليه المهمة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أقيل من منصبه لتراجع نتائج المارد الأحمر، ومن ثم تكليف محمد يوسف بالمهمة بشكل مؤقت.

لازارتي سيكون أول مدير فني من القارة اللاتينية الذي يتولى قيادة الفريق الأهلاوي، فعلى مدار تاريخ النادي تناوب على تدريبه 25 مديراً فنياً أجنبياً، جميعهم من القارة الأوروبية، بواقع 6 من إنجلترا و4 من ألمانيا ومثلهم من المجر و3 برتغاليين وثلاثي هولندي وثنائي يوغوسلافي وفرنسي وحيد، وكذلك مدرب نمساوي وآخر إسباني.

وتولى الأروجوياني قيادة 10 أندية خلال مسيرته التدريبية، منها فريق عربي وحيد هو الوصل الإماراتي في موسم 2002، في حين لم يسبق له تدريب أي نادٍ بالقارة الأفريقية.

أرقام لازارتي، الذي حقق 8 ألقاب في رحلته التدريبية، تدل على فكره الهجومي البحت والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة التهور، وهو ما تظهره لغة الأرقام بالتفصيل.

في 576 مباراة خاضها في مشواره التدريبي، تمكن الأورجوياني من تذوق طعم الانتصار في 271 مباراة بنسبة 47% من مجمل المباريات، في حين خسر 179 مباراة بنسبة 31% من عدد مبارياته، وتعادل في 126 مباراة، وهي النسبة الأقل وبلغت 22%.

أما الرقم الأكثر دلالة على الفكر الهجومي الكبير للازارتي، الذي يفضل دائماً اللعب بطريقة 4-2-3-1، هو تسجيل الأندية التي قاد تدريبها 914 هدفاً خلال 576 مباراة بواقع 1.6 هدف في المباراة الواحدة، وسكون شباكها 730 هدفاً بنسبة 1.27 هدف في كل مباراة.