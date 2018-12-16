شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ليجا 16»: أسوأ بداية تهديفية منذ 25 عامًا.. ورقم قياسي في التعادلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 5 مباريات لُعبت ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الأسباني «لاليجا»، وهي الجولة التي ستُلعب مبارياتها على مدار أيام الجمعة، السبت، الأحد والأثنين.

البداية كانت من ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيجو، حيث فشل أصحاب الأرض في اختراق حصون ضيفهم، ليجانيس، وسقطوا في فخ التعادل السلبي، ليحافظ الضيوف على سجلهم خالي من الهزيمة في آخر 6 مباريات في الدوري، محققين السلسلة الأفضل لهم من المباريات دون هزيمة، في تاريخ مشاركاتهم في لاليجا.

وفي خيتافي، نجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف في مباراة شهدت ارتقاء اصحاب الأرض للمركز الخامس في جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل نهاية الجولة، في حين تلقى ريال سوسيداد هزيمته الثالثة على التوالي ليصبح على بعد 5 نقاط من مناطق الهبوط.

وحافظ خيتافي على نظافة شباكه للمرة السادسة هذا الموسم (فقط أتلتيكو مدريد حافظوا على نظافة شباكهم أكثر- 7)، وهو أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم مناصفة مع أتلتيكو مدريد (12 هدف استقبله كل فريق).

وفي ملعب خوسيه ثورييا، انتزع أتلتيكو مدريد فوزًا عصيبًا من مضيفه ريال بلد الوليد، في مباراة كادت أن تشهد إهدار اتلتيكو مدريد لتقدمه بهدفين، واكتفائه بنقطة التعادل، لكن نجم الفريق الأول، الفرنسي أنطوان جريزمان سجل هدف حاسم قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز بنتيجة 3-2، والتساوي في القمة مع برشلونة برصيد 31 نقطة.

وتألق جريزمان في المباراة التي مثلت ظهوره رقم 300 في لاليجا، فساهم في تسجيل جميع أهداف فريقه في المباراة صانعًا الهدف الأول للمهاجم الكرواتي كالينيتش، ومسجلًا الهدفين الثاني والثالث في المباراة، ليكبد بلد الوليد هزيمتهم الثانية على التوالي في ملعبهم، وهزيمتهم الثالث في آخر 4 جولات في لاليجا.

ونجح أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز خارج قواعده للمرة الأولى بعد 4 مباريات متتالية (انتهوا جميعًا بالتعادل)، وفاز الفريق في ثاني مباراة هذا الموسم استقبل خلالها هدفين (بعد مباراة اتلتيك بيلباو)، بعد أن كان فشل في الفوز في آخر 5 مباريات في لاليجا استقبل خلالها هدفين (تعادل 1 وخسر 4).

وفي سانتياجو بيرنابيو، حقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي والذي تحقق على حساب ضيفه، رايو فايكانو، بنتيجة 1-0، بفضل هدف الفرنسي كريم بنزيمه الذي يعتلي صدارة هدافي الفريق في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

وحقق ريال مدريد 5 انتصارات في آخر 6 جولات محققًا السلسلة الأفضل لفريق في لاليجا خلال هذه الفترة، لكن الفريق سجل 24 هدف فقط بعد مرور 16 جولة هذا الموسم محققًا اسوأ بداية تهديفة له عند هذه المرحلة في موسم من المسابقة منذ 25 عام، بالتحديد في موسم 1993/1994، عندما سجل الفريق 24 هدف أيضًا بعد أول 16 جولة من الموسم.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه للجولة الثالثة على التوالي محققًا سلسلة هي الأفضل للفريق في الدوري منذ عام 2015 (5 مباريات متتالية بشباك نظيفة في لاليجا ابان الفترة التدريبية للمدرب رافا بنيتيز).

وجاء ختام مباريات السبت من ملعب ايبوروا والذي شهد فشل أصحاب الأرض، إيبار، من تحقيق الفوز على الضيوف، فالنسيا، في مباراة انتهت بنتيجة التعادل 1-1.

وفشل كلا الفريقين في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي في المسابقة، لكن فالنسيا عادل رقم قياسي للتعادلات في لاليجا عندما حقق تعادله الـ 10 هذا الموسم، ليصبح ثاني فريق في تاريخ لاليجا يتعادل في 10 مباريات من أول 16 جولة في المسابقة بعد سبورتينج خيخون في موسم 1982/1983.