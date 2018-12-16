شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام مانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه النجم المصري محمد صلاح، لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة «beIN SPORTS HD 2».

ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة ليصل للنقطة 45 ويعود لاحتلال قمة الدوري الإنجليزي، التي انتزعها، أمس، مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة، ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء برصيد 26 نقطة في المركز السادس، ويسعى لتحسين مركزه والدخول في مربع الأربعة الكبار.