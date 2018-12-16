شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع لاسارتي موسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الأورجوياني مارتن لاسارتي عقود تدريب الأهلي منذ قليل في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة. ووقع لاسارتي علي عقد ممتد مع الأهلي لمدة موسم ونصف، وسيبلغ راتبه السنوي ١٢٥ الف دولار شهريآ ويصطحب اثنين مساعدين.

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