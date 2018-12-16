شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل بوجبا ويدرس عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مرونة في ملف رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا، بعد المشكلات التي أثارها خلال الفترة الماضية مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، خاصة مع اهتمام أكثر من نادي بضمه في مقدمتهم ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي..

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد يميل للموافقة على رحيل بوجبا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في انتقالات يناير مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

فيما يفكر مسئولي اليونايتد في الاستفادة من رحيل بوجبا من خلال الحصول على لاعب آخر في صفقة تبادلية، خاصة أنه انتقل إلى يونايتد في صيف 2016 مقابل 89 مليون إسترليني، حيث يعد البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، وزميله الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، أقرب اللاعبين الذين يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معهم من خلال صفقة تبادلية مع البيانكونيري بموجبها يعود بوجبا إلي السيدة العجوز ويضم ثنائي اليوفي.

ويحاول مانشستر يونايتد تدعيم مركز الظهير الأيسر، رغم الاعتماد بشكل أساسي على الإنجليزي لوك شو، خاصة أن بديله هو مواطنه أشلي يونج الذي تفرد بهذا المركز في الموسم الماضي رغم عدم إتقانه اللعب فيه.

ويتنافس يوفنتوس وبرشلونة علي الظفر بخدمات بول بوجبا في الانتقالات الشتوية أو الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.