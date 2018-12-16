رأسية سالمين تبقي شباب الأهلي في السباق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



حقق شباب الأهلي مبتغاه في المحافظة على حظوظه في سباق المقدمة واللقب؛ عندما تجاوز محطة مهمة؛ بالفوز المثير، الذي انتزعه، أول أمس، من معقل «الذئاب» بالفجيرة، بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة، برأسية سالمين خميس؛ بعد مباراة حبست الأنفاس، وغلب عليها الطابع الحماسي والنفسي، أكثر من الجانب الفني.

وبهذا الفوز يرفع شباب الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، معززاً مركزه الرابع على لائحة الترتيب، فيما توقف رصيد الفجيرة عند نقاطه ال13 السابقة.

واجه شباب الأهلي مشقة كبيرة في تحقيق فوزه الثامن في المسابق، وحصد النقاط الثلاث؛ رغم الأفضلية والسيطرة المطلقة، التي بدأ بها المباراة؛ لكن ذلك لم يكن كافياً في تحقيق الفوز في ظل التنظيم الدفاعي الجيد، الذي لعب به أصحاب الأرض، فضلاً عن التألق اللافت للحارس صالح ربيع، الذي استحق نجومية المباراة بلا منازع؛ عبر تصديه لكرات عدة، واستبساله في الذود عن مرماه، قبل أن يظهر المدافع سالمين خميس، ويتقمص دور الهداف؛ عبر لدغة رأسية سكنت الشباك الفجراوية في الوقت القاتل (الدقيقة 90)، بينما كانت بوصلة المباراة تتجه نحو التعادل السلبي.

وأكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه حقق الأهم، وعاد من ملعب الفجيرة بالنقاط الثلاث؛ بسبب الرغبة القوية في العودة بالنتيجة الإيجابية؛ الأمر الذي منحهم فرصة الوصول إلى مرمى الفجيرة؛ رغم البطء، الذي حدث من اللاعبين في المنطقة الأمامية حتى جاء هدف الفوز الوحيد من ضربة ثابتة في الدقائق الأخيرة قبل نهاية اللقاء، لافتاً إلى أن الفريق واجه صعوبات عدة في ظل التكتل الدفاعي، الذي انتهجه أصحاب الأرض منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة فضلاً عن العنف الزائد، الذي تعامل به لاعبو الخصم، وفي كرة القدم دائماً ما تواجه ظروفاً صعبة.

في الجانب الآخر، شكك التشيكي إيفان هاسيك مدرب الفجيرة في صحة الهدف الوحيد، الذي سجله لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، مشيراً إلى أن الضربة الثابتة، التي نتج عنها الهدف لم تكن تستحق احتساب الحكم لمخالفة، خصوصاً وأن الاحتكاك، الذي حدث بين اللاعبين يعد عادي.

وأشار إلى أن الأهلي لم يسرق الانتصار؛ لكن النتيجة العادلة هي التعادل.

وبنبرة حزينة، سأل سالمين خميس صاحب هدف الفوز، عن السبب في عدم ضمه لقائمة الأبيض، التي تتأهب لخوض غمار «كأس آسيا 2019»، منوهاً إلى أنه خاض حتى الآن 12 مباراة في الدوري، ولم ينل أي بطاقة ملونة طوال هذه الفترة؛ رغم وظيفته في الدفاع، مشيراً إلى وجود ترشيحات من قبل المراقبين، بالتواجد ضمن تشكيلة المنتخب؛ لكن أعود وأقول لماذا لم يظهر اسمي؟

أما فيما يتعلق بفوز فريقه، الذي جاء بشق الأنفس على الفجيرة، أكد سالمين بأنهم كانوا في أشد الحاجة لهذا الانتصار؛ وذلك بعد الهزيمة أمام بني ياس في الجولة الماضية، لافتاً إلى أن الفوز لو لم يتحقق على الفجيرة لتعقدت الأمور كثيراً في اللحاق بركب المقدمة.