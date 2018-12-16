«النمور» يحقق الوثبة الكبرى في الاحتراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

أسعد اتحاد كلباء جماهيره ووضع قدماً في الأمان في أعقاب الفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه الوصل 3-1 خلال اللقاء الذي جمعهما على الملعب الكلباوي.

وتكمن أهمية الفوز في أنه جاء على ملعبه الذي غابت عنه فرحة الانتصار منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي في الجولة الرابعة أمام النصر، وبهذا الفوز الذي يعد الخامس ل«النمور» في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن صاحبي المركز الخامس والسادس (الوحدة وعجمان) كإنجاز لم يسبق للأصفر الكلباوي تحقيقه في عصر الاحتراف.

استحق «نمور كلباء» الفوز والنقاط بفضل الرغبة والإصرار والحماس الكبير الذي لعب به الفريق، ويحسب للمدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي برهن على أنه جدير بالثقة الكلباوية حنكته في توظيف مجموعته المقاتلة من اللاعبين فضلاً عن حسن قراءته لمجريات المباراة والتفوق الخططي والتكتيكي في شوط اللعب الثاني وقلب موازين المباراة عبر سلاح الضغط والهجمات المتوالية التي كان من الممكن أن تسفر عن اكثر من الأهداف الثلاثة التي سجلها كلباء في ظل حالة التوهان التي كان عليها لاعبو الإمبراطور الوصلاوي.

كما يدين «النمور» للتألق اللافت في هذا الموسم لمحترفيه الأجانب،لا سيما البرازيلي راموس الذي سجل هدفين رائعين ليرفع غلته في الدوري إلى 7 أهداف قبل أن يطلق الفرنسي من أصل إيفواري جيوفاني رصاصة الرحمة عبر الهدف الثالث ليعزز كلباء طموحه المشروع في احتلال مركز آمن في منظومة المحترفين وكسر عقدة الهبوط التي لازمت الفريق في تجاربه السابقة، فيما تركت الخسارة الثامنة للوصل في الدوري أكثر من علامة استفهام حول تباين الأداء الوصلاوي وموقعه المتأخر (الثاني عشر) على لائحة الترتيب بعد أن تجمد رصيده عند ال11 نقطة.

وعقب اللقاء، حرص علي كانو رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الفوز الغالي ومواصلة سلسلة النتائج الجيدة هذا الموسم، مشيرا إلى أن «النمور» أثبتوا أنهم على قدر الرهان والتحدي وقدموا نموذجا في كيفية التعامل مع المواجهات المصيرية، مؤكداً أن الآمال والطموحات الكلباوية كبيرة في احتلال موقع مميز في خريطة الدوري، مقدماً الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم القاسمي على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للفريق.

وحرص الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء على تهنئة الجماهير الكلباوية التي احتشدت بقوة لمؤازرة فريقها وأسهمت في تحقيق الفوز الغالي على حد قوله وحصد ثلاث نقاط مهمة ستمنح فريقه المزيد من الثقة والمسؤولية في الاستحقاقات القادمة وخاصة أنه جاء على حساب فريق كبير ومنافس قوي.

في الجانب الآخر، أبدى المدرب الوطني حسن العبدولي تحسره على الخسارة التي مني بها فريقه والتي جاءت على حد وصفه في وقت صعب لأن الفريق ليس في وضعية جيدة بالدوري، وألقى باللائمة على بعض الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون بجانب سوء الحظ الذي لازم فريقه في أكثر من فرصة أبرزها كرتا اللاعب ليما اللتان وقف لهما القائم بالمرصاد وكان من الممكن أن تنهى المباراة من شوطها الأول، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة والأخطاء الفنية التي صاحبت المباراة.

ورفض المدرب العبدولي مقولة أن يكون هناك تخاذل من اللاعبين، لافتاً إلى أن الجميع يبذل كل ما في وسعه من جهد لخدمة الفريق.

وحول التغييرات المرتقبة خلال الميركاتو الشتوي أشار العبدولي إلى أنها لن تكون كما يشاع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وستكون محدودة في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق.