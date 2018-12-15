الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان ختام منافسات الفورمولا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان ختام منافسات الفورمولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية اليوم.. ختام سباق " السعودية للفورمولا إي - الدرعية 2018 "الذي يقام في مدينة الدرعية التاريخية ويعد الجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات " فورمولا إي ايه بي بي ".

ٌوأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتواجده في فعاليات " الدرعية 2018 " مهنئا سمو ولي العهد السعودي على النجاح المتميز الذي حققه هذا الحدث الرياضي العالمي على مستوى حسن التنظيم والمشاركات وحجم الحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.

وقال سموه إن استضافة المملكة العربية السعودية هذه المنافسات تمثل إضافة نوعية تضاف إلى رصيد نجاحاتها وتميزها في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية على مختلف المستويات وذلك لما تحظى به من مقومات متعددة وكوادر وطنية سعودية ذات كفاءة وطاقات عالية أثبتت قدرتها وإمكاناتها في مختلف الميادين.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودعم ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. تمضى في سباقها نحو المستقبل بثقة واقتدار بهمة أبنائها الذي تمكنوا عبر التاريخ من صناعة أمجاد وطنهم وهم المحور والركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر بالخير لبلدهم.

وأعرب سموه عن إعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتي ترتكز على ما يجمعهما من روابط الدم والمصير المشترك.

يذكر أنه يشارك في منافسات الدرعية 2018 .. / 22 / متسابقا يمثلون / 11 / فريقا من / 11 / دولة هي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا و بلجيكا و فرنسا و البرازيل والبرتغال وتايلند و الأرجنتين وسويسرا.