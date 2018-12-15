شكرا لقرائتكم 48 ساعة فاصلة في تحديد وجهة مدافع دجلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحسم وادي دجلة مصير محمود مرعي مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الاهلي والزمالك وعرض أخر من أحد الأندية اليونانية تردد أنه من نادي باوك.
ويُعد محمود مرعي أحد أهم اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي في يناير المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر الذى يُعاني لاعبيه من تراجع المستوى وكذلك الغياب بشكل مُستمر.
ومن المقرر أن دجلة سيحسم مصير مرعي مساء اليوم السبت أو غداً الأحد ، خاصة وأن الأندية الثلاثة ترغب في إنهاء الصفقة سريعاً .
شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة فاصلة في تحديد وجهة مدافع دجلة المقبلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .