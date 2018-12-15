شكرا لقرائتكم 48 ساعة فاصلة في تحديد وجهة مدافع دجلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم وادي دجلة مصير محمود مرعي مدافع الفريق خلال الساعات المقبلة بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من الاهلي والزمالك وعرض أخر من أحد الأندية اليونانية تردد أنه من نادي باوك.

ويُعد محمود مرعي أحد أهم اللاعبين المُرشحين للانتقال للأهلي في يناير المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر الذى يُعاني لاعبيه من تراجع المستوى وكذلك الغياب بشكل مُستمر.

ومن المقرر أن دجلة سيحسم مصير مرعي مساء اليوم السبت أو غداً الأحد ، خاصة وأن الأندية الثلاثة ترغب في إنهاء الصفقة سريعاً .