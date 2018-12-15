شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يصل بورسعيد غداً لحسم ملف تدريب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس الليبى إلى بورسعيد، غدا، قادما من تونس لإنهاء الإتفاق مع إدارة النادى المصرى على قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

وذكر مراسل قناة ON SPORT ، أن إيهاب جلال يرتبط بمباراة مع فريقه أمام دوالا الكاميرونى فى الكونفدرالية اليوم، على أن يصل غدا إلى بورسعيد لإستلام مهمته مع المصرى البورسعيدى.

وأعلن مصطفى يونس المدير الفنى للنادى المصرى، التشكيل الذى يخوض به مباراة ساليتاس البوركينى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد بعد قليل..ويضم التشكيل كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة فى الدفاع، فريد شوقى و حجاج عويس واحمد شكرى واسلام عيسى فى الوسط، احمد جمعه ومحمود وادى فى الهجوم.