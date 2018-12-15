شكرا لقرائتكم جمعة ووادي يقودا هجوم المصري أمام ساليتاس البوركيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى يونس المدير الفنى للنادى المصرى، التشكيل الذى يخوض به مباراة ساليتاس البوركينى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد بعد قليل.

ويضم التشكيل كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، محمد كوفى وشوشة ومحمد جابر ومحمد شطة فى الدفاع، فريد شوقى و حجاج عويس واحمد شكرى واسلام عيسى فى الوسط، احمد جمعة ومحمود وادى فى الهجوم.

كان المصرى ودع بطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية من الدور قبل النهائى على يد فيتا كلوب الكونغولى.