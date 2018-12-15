رياضة | مباراة الهلال والحزم بث مباشر على السعودية الرياضية – الهلال والحزم بث مباشر اليوم دوري بلس – الهلال والحزم مباشر

مباراة الهلال والحزم بث مباشر تقام مباراة نادي الهلال ضد الحزم اليوم على استاد جامعة الملك سعود السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من الدوري السعودي 2018-2019 بث مباشر مباراة الهلال والحزم كورة لايف .

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تابع لايف كورة لايف مباراة الهلال والحزم بث مباشر سيبدأ المدرب الأربعيني المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي البركة، القشطة، أليماو وبخيت، كورة ستار مباراة الهلال ضد الحزم بث مباشر ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعايف، وسيكون المهاجم هو الصيعري وخلفه الثلاثي باجوي، رودولفو وقلفا مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر كورة لايف .

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