شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك "أ" فى دورى ناشئات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى السادسة مساء اليوم السبت ، فريق ناشئات كرة اليد مواليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك "أ" فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى مواليد 2006 .

كما تشهد نفس الجولة مواجهات قوية بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الترسانة والشمس مع مدينة نصر و حلوان مع المعادى و سبورتنج مع زايد و البنك الأهلى مع أصحاب الجياد .

كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، باكوس مع الجزيرة و الزهور أ مع الطالبيه والاوليمبى مع هليوليدو وسموحة مع الطيران والمقطم مع أكتوبر ب و الزمالك ب مع بلدية المحلة .