ملف الجمعة.. صلاح الأفضل في إفريقيا.. الأهلي يفوز.. ومنافس جديد لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
منافس مصر.. جنوب إفريقيا تطلب تنظيم أمم إفريقيا
تقرير.. 8 مشاهد نصبت صلاح ملكًا في قلوب مشجعي ليفربول
ميركاتو الزمالك.. 3 لاعبين لدعم الجبهة اليسرى.. وصفقة الـ100 مليون في الصورة
جوائز الكاف.. صلاح وسليمان ضمن قوائم الأفضل.. واستبعاد جمعة وكارتيرون
أنجولي بنكهة برازيلية.. شاهد مهارات صفقة الأهلي القادمة
مصدر: شيكابالا يصل القاهرة قريبًا لحسم العروض المقدمة له
الأهلي يقطع نصف المشوار لبلوغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا
الملك يواصل حصد الألقاب.. صلاح يتوج بجائزة BBC لأفضل لاعب أفريقي
بعد تتويجه بجائزة بي بي سي.. محمد صلاح: أريد الفوز بلقب مع ليفربول
جائزة BBC.. صلاح يتخطى تريكة وبركات ويكرر إنجاز أوكوشا ضمن 4 أرقام تاريخية
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