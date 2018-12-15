شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف دولار تبعد «مويس» عن تدريب الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الإسكتلندى ديفيد مويس المدير الفنى الأسبق لوستهام الإنجليزى من المرشحين لتدريب الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب منها مغالاة المدير الفنى فى طلباته المالية، التى تصل إلى 150 ألف دولار شهريا، فضلا عن رغبته فى اصطحاب 3 مساعدين أجانب ليكونوا ضمن الجهاز المعاون.

ولا يزال محمود الخطيب رئيس النادى يعكف على دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب فى ظل رغبته فى التعاقد مع مدير فنى متميز يتمكن من انتشال الفريق من كبوته الحالية وإعادته مرة أخرى إلى منصات التتويج.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الخطيب توصل إلى مدربين فقط للمفاضلة بينهما وفقا لإمكانيات وظروف النادى، على أن يكون الإعلان النهائى عقب أداء الفريق الكروى الأول مواجهة الإياب أمام جيما الإثيوبى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى دور الـ32 لبطولة دورى الأبطال. فيما يواصل مسؤولو الأهلى مفاوضاتهم مع هيدرسيفلد الإنجليزى للاتفاق على مدة استعارة رمضان صبحى لاعب الفريق سواء لمدة 6 أشهر أو لمدة موسم ونصف، على أن يتقاضى اللاعب نصف الراتب السنوى الذى يحصل عليه من النادى الإنجليزى. ويفضل مسؤولو القلعة الحمراء استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من إمكانياته الفنية سواء على المستوى المحلى أو خلال بطولة دورى الأبطال

من جهة أخرى يخضع اليوم- السبت- محمد نجيب مدافع الفريق الكروى الأول لبرنامج تأهيلى للتوقف على مدى استجابته للعلاج الطبيعى الذى ينفذه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وكان نجيب قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ فترة؛ بسبب الإصابة التى تعرض لها واضطر لإجراء جراحة فى غضروف الركبة. فيما ينتظم أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من إصابة العضلة الضامة التى اشتكى منها فى وقت سابق نتيجة الإجهاد البدنى الذى تعرض له اللاعب بسبب ضغط المباريات، كما أدى محمد الشناوى حارس المرمى جلسة فى الجيم ثم استكمل تدريباته التأهيلية فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى العلاج الطبيعى.