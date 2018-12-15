مستشفى ميداني ونقل ترددي في الفورمولا إي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استمرت الدرعية في جذب أنظار العالم لليوم الثاني على التوالي وهي تستضيف سباق الفورمولا إي (الدرعية 2018)، كحدث ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وجرت الجولة الافتتاحية للموسم الخامس من البطولة بمشاركة 11 فريقا و22 سيارة كهربائية، وسط عدد من الفعاليات والحفلات الموسيقية بحضور مغنيين عالميين، بينهم المغنيان الإسباني إنريكي إيجليسياس، والأمريكي جيسون ديرولو في اليوم الأول، وفرقة بلا آيد بيز والفنان المصري عمرو دياب في اليوم الثاني.

وتختتم الفعاليات اليوم بالمغني الفرنسي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك.

مستشفى متنقل

شاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في سباق الفورمولا إي من خلال مستشفى ميداني متنقل بقدرة استيعابية تصل إلى 50 سريرا، ويضم غرفا للعمليات.

ويقدم المستشفى خدماته للزوار والمشاركين في السباق من فحص وتشخيص وعلاج عبر عيادات أولية وعيادات تخصصية، كعيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتغذية، وصيدلية متكاملة وفرق للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تدعيم جانب التثقيف الصحي.

وتتمثل هذه المشاركة في تشغيل مستشفى ميداني متنقل متكامل.

تسهيلات للجمهور

خصصت الهيئة العامة للرياضة الجهة المنظمة للحدث مواقف خاصة للمهرجان، وهي مواقف جامعة الملك سعود، بعد أن وفرت باصات نقل ترددي من وإلى الدرعية طوال فترة المهرجان، علما بأن المواقف المجاورة للمهرجان خاصة بمن يملكون تصاريح دخول فقط، كما حددت مواقع خاصة بكيفية الوصول إلى الباصات والاستفادة من خدمات النقل الترددي من وإلى الفعاليات.

من وإلى الدرعية

تنطلق الحافلات من جامعة الملك سعود، حيث يتسع الموقف إلى 7000 سيارة، كما تتوفر هذه الخدمة من وإلى الدرعية من الأماكن التالية: الفيصلية، فندق نارسس الرياض، فندق حياة ريجنسي، فور سيزونز، فريزر سويتس، هوليداي إن الميدان، فندق ألوفت، فندق برج رافال كمبنسكي، شيراتون الرياض، فندق التنفيذين، فندق موفنبيك الرياض، فندق ماريوت الرياض، شارع الملك سعود، دبل تري من هيلتون هوتيل الرياض، بانوراما مول، الرياض بارك مول.

بوابات حسب الوجهة

وساعد المنظمون الجمهور الراغب في متابعة الحدث واستغلال الخدمات المتوفرة بتحديد البوابات التي تناسبه حسب موقعه الجغرافي، حيث يتم الوصول إلى المدخل الجنوبي للجامعة من طريق الملك عبدالله، فيما يتم الوصول للمدخل الغربي للجامعة من طريق الملك خالد.

فعاليات أمس

جرت عديد من الفعاليات أمس، كفعالية التجربة التراثية في الدرعية، والتي شدت انتباه الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور والتعرف على ما تم عرضه، كما تم أيضا استعراض تجارب الأداء على مسار السباق للسائقين وسط تفاعل من الجمهور الحاضر، حيث فتحت الأبواب في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال إتاحة الفرص للزوار للتمتع بأروع تجارب الفورمولا إي المليئة بالحماسة والتشويق، وذلك مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى.

تجارب مرح وحماس

وكانت فعاليات السباق انطلقت أمس الأول وسط إقبال جماهيري كبير، وحضور متنوع لمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، فيما عاش الزوار تجارب عديدة مليئة بالمرح والحماسة، بينها تجربة سيارات جاغوار الكهربائية مع خبير دريفت، والمشاركة في ألعاب الفيديو، وصولا إلى ركوب الخيل والجمال، قبل أن يستمتع الحضور بعروض العزف على آلات موسيقية، تلاها تقديم نجم البوب جيسون ديرولو حفلا غنائيا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

لضمان مشاهدة الحدث

ومن أجل مشاهدة الحدث والدخول للدرعية بما فيها الغراند ستاند، ومنطقة المشاهدين ومنطقة المشجعين، والتي تمتد على مسافة 180,000 قدم، يتطلب من الزائر الحصول على تذاكر تضمن له الدخول وفق الباقات المعروضة، ويستطيع الوصول للدرعية من خلال خدمة «أركن واستخدم الحافلات» المجانية، والتي تعد من أكبر الخدمات المجانية للتوصيل لحدث بهذا الحجم.

نخبة من الزوار

وتستضيف العاصمة الرياض خلال هذه الفترة نخبة من الزوار من جميع دول العالم بما في ذلك شركات السيارات العالمية التي تتنافس في حلبة الدرعية، إلى جانب تفعيل دور الشباب والشابات في التنظيم ضمن خطط وأعمال وبرامج قادرة على أن تكون المملكة منطقة جذب عالمية، وستحقق أرقاما قياسية في ظل اهتمام القيادة بتنفيذ أهداف الرؤية السعودية وبرامج التحول في كل المجالات، بما في ذلك قطاع السياحة والترفيه والرياضة.

لماذا الدرعية؟

من أهم العوامل التي دعت هيئة الرياضة السعودية لاختيار الدرعية مقرا لفعالية الفورمولا هو ما تتميز به من مظاهر الطبيعة الجميلة كالروافد والشعاب والأراضي الخصبة، وكلها معالم خلابة من التراث البيئي الذي يرتبط بتجربة الإنسان الحضارية في الاستقرار والبناء والتعمير، ويظهر المنجز الحضري من الدور السكنية وأنظمة الري والقنوات والأنفاق والقرى الزراعية بالدرعية ومحيطها الجغرافي، وكونها تقع على ضفاف وادي حنيفة وارتبطت به حضاريا وبيئيا مما أوجد نوعا من التفاعل الإيجابي بين الإنسان والبيئة، أثر بدوره على النشاط الإنساني والوضع الاجتماعي للمنطقة، فأصبحت الدرعية نموذجا لمجتمع الواحات في البيئات الصحراوية.