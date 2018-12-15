شكرا لقرائتكم صلاح محسن مهاجم الأهلى يحتفل بخطوبته.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل صلاح محسن مهاجم الأهلي، بحفل خطوبته بقريته التابعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحرص مهاجم الأهلي على إقامة حفل خطوبته وسط الأهل والأقارب والأصدقاء في قريته، حيث شهد الحفل عدد كبير للغاية من أهالي قريته.

ويغيب صلاح محسن عن الأهلي منذ نهاية الشهر الماضي بسبب إصابته مرق في العضلة الضامة تعرض لها في المباراة التي خسرها الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف نظيف بمسابقة الدوري الممتاز.