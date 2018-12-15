الامارات | والدة الشحات: كأس العالم للأندية تعويض لابني عن مونديال روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشحات: كأس العالم للأندية تعويض لابني عن مونديال روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسين الشحات مع والدته. الإمارات اليوم

قالت والدة لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، إن «مشاركة حسين الشحات في مونديال الأندية بمثابة تعويض حقيقي لابنها عن الغياب عن بطولة كأس العالم للمنتخب، التي أقيمت منتصف العام الجاري في روسيا وغاب عنها بسبب استبعاده من قائمة المنتخب المصري في اللحظات الأخيرة من قبل مدرب الفراعنة وقتها الأرجنتيني هيكتور كوبر».

وكانت والدة الشحات غادرت المستشفى صباح أمس، بعد تعافيها من وعكة صحية مفاجئة حرمتها مشاهدة ابنها يخطو أولى خطواته في كأس العالم للأندية أمام فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن: «حسين لا يمثل نفسه فقط في مونديال كأس العالم للأندية وإنما كل الشعب المصري»، مؤكدة ثقتها بقدرته على الظهور بصورة مميزة مع فريق العين.

واعتبرت أن ابنها كان يستحق المشاركة مع المنتخب المصري في مونديال روسيا، عطفاً على المردود الذي قدمه في تلك الفترة مع فريق العين وحصل معه على لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، وأشارت إلى أن غيابه عن المونديال لم يشكل صدمة كبيرة بالنسبة له لأنه لاعب كرة قدم محترف ويحترم قرارات المدربين.

وأكدت أن الأسرة الكبيرة والصغيرة تسعى باستمرار من أجل تهيئة كل أسباب النجاح لحسين الشحات، وقالت: «فخورة كأي أم بما وصل إليه ابني باللعب في نادٍ كبير مثل العين، وأدعو له ولزملائه بالاستمرار في تحقيق الفوز في كل المباريات، التي يخوضونها، وسأكون حريصة على مشاهدته وهو يكتب تاريخاً جديداً في مسيرته الرياضية في كأس العالم للأندية».