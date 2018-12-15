شكرا لقرائتكم متعب : بصمة كوليبالى لم تظهر مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الأهلى السابق أن المالى ساليف كوليبالى من اللاعبين المميزين ولكن بصمته لم تظهر مع المارد الأحمر حتى آلان مشيرا إلى أن الفرنسيى كارتيرون كان مقتعا بإمكانياته لأنه يعرفها جيدا.

أضاف متعب خلال الاستوديو التحليلى لـ قناة أون سبورت :" كوليبالى من الممكن أن يكون مستواه جيد فى التدريبات ولكن يختلف فى الملعب مثل فلافيو كان فى البداية جيدا فى التدريب ولكن غير موفق فى الملعب ".

وتحدث متعب عن المراكز التى تحتاج إلى دعم فى القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة قائلا :" الأهلى يحتاج إلى مدافع سوبر فى ظل إصابة رامى ربيعة ومحمد نجيب فى الفترة الحالية".