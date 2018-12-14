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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا

الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا

 

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إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا

 

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الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحتفل بمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة BBC

 

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محمد يوسف : سعيد بتخطى جيما الاثيوبى ووليد سليمان قدوة لزملائه

 

 

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مدرب جيما : قدمنا مباراة جيدة أمام نادى القرن ولم نفقد الأمل فى الصعود

 

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المصرى البورسعيدى بالزى التقليدى أمام ساليتاس "البرتقالى" بالكونفدرالية

 

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الزمالك ينتظم فى معسكر التجمع بعد نهاية أزمة ملعب القطن

 

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23 ديسمبر موعداً للقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى

 

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وزير الرياضة ونقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب فى الزمالك لافتتاح صالة الجمباز

 

صالة جمباز الزمالك
صالة جمباز الزمالك

 

شباب الأهلى يهزم الزمالك بثنائية نظيفة فى ميت عقبة

 

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