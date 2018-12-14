شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا الاهلي يستهل رحلة استعادة لقب أفريقيا بثنائية في جيما والحسم بأثيوبيا إبراهيم الكفراوي رئيسا لبعثة الأهلي في أثيوبيا الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحتفل بمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة BBC محمد يوسف : سعيد بتخطى جيما الاثيوبى ووليد سليمان قدوة لزملائه مدرب جيما : قدمنا مباراة جيدة أمام نادى القرن ولم نفقد الأمل فى الصعود المصرى البورسعيدى بالزى التقليدى أمام ساليتاس "البرتقالى" بالكونفدرالية الزمالك ينتظم فى معسكر التجمع بعد نهاية أزمة ملعب القطن 23 ديسمبر موعداً للقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى وزير الرياضة ونقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب فى الزمالك لافتتاح صالة الجمباز

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