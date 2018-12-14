شكرا لقرائتكم دى بروين وأجويرو جاهزان لخوض مواجهة إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، أن نجمى الفريق سيرجيو أجويرو وكيفن دى بروين، جاهزان لخوض مواجهة إيفرتون غدا السبت، فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى.

وأشار جوارديولا فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، الذى عقد اليوم، أن الثنائى جاهزان فنيا وبدنيا لخوض المواجهة، بعد شفائهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الركبة.

ويسعى السيتى لتحقيق الفوز فى لقاء الغد، فى انتظار تعثر ليفربول المتصدر أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد، وذلك من أجل استعادة الصدارة التى يحتلها الريدز بفارق نقطة واحدة.



جوارديولا ودى بروين



سيرجيو أجويرو