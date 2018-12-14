شكرا لقرائتكم أحمد مجدى يجرى جراحة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى أحمد مجدى ، جناح أيمن فريق الجونة ، جراحة الرباط الصليبى بأحد مستشفيات مدينة الغردقة صباح اليوم ، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلى بالجولة الماضية ببطولة الدورى الممتاز .

كان أحمد مجدى قد تعرض لإصابة قوية بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى، ليغادر أرض الملعب فى سيارة الإسعاف وخضع اللاعب للأشعة التى أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى .

كان فريق الجونة قد خسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة التى أقيمت على ملعب السلام ببطولة الدوري.