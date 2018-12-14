شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى.. حمودى يهدر فرصة محققة أمام مرمى جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى، فرصة محققة أمام مرمى جيما الأثيوبى فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا وسيقام لقاء العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، كريم نيدفيد.

خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودى، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن.

وكان ناصر ماهر قد افتتح التسجيل فى لقاء اليوم للأهلى فى الدقيقة 8 حيث نجح فى تسجيل هدف تقدم الفريق الأحمر حيث جاءت بداية الهدف بتمريرة منه خلف دفاع جيما وصلت الكرة إلى كريم نيدفيد الذى سددها قوية لكن القائم الأيمن تصدى له لترتد إلى ناصر ماهر الذى تابعها وسددها إلى داخل الشباك وسجل مروان محسن الهدف الثانى للفريق الأحمر فى الدقيقة 38.