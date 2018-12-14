شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد استاد برج العرب قبل مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير النادى الأهلى بالتوافد على استاد برج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة مباراة الفريق الحمر والتى تجمعه بنظيره جيما الإثيوبى فى منافسات ذهاب الدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، لكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة الأهلى فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، على لطفى، خط الدفاع: محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودى، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن، فيما تم استبعاد كل من محمد الشناوى وأحمد فتحى وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلى معلول وصلاح محسن للإصابة، ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الأفريقية.