شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم فى معسكر التجمع بعد نهاية أزمة ملعب القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الزمالك فى معسكر مغلق بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة القطن التشادى، المقرر لها غدا السبت، فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية بعد نهاية أزمة ملعب المباراة وتحديد بتروسبورت لاستضافتها. ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح و بهاء مجدى ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحى وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا وحميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو. ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدى الونش وأيمن حفنى للإصابة وأحمد مدبولى وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية. ويخوض الفريق تدريبه الأخير فى الخامسة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة المقبلة.

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