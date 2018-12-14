شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يراهن على لاعبى الأهلى لتخطى مواجهة جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى، إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية فى مشواره بالنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا، مؤكداً أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدفا واحدا وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الظهور بشكل مميز أمام فريق جيما أبا جيفار الإثيوبى اليوم الجمعة فى ذهاب دور الـ32 من البطولة، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم تركيز كبير وحماس شديد لتحقيق الفوز.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق يخوض المباراة فى ظروف صعبة تتمثل فى قائمة اضطرارية؛ بسبب الإصابات والغيابات، مُشدداً على أن هناك ثقة كبيرة فى المجموعة الموجودة بالقائمة وقدرتها على تعويض الغيابات، ويكون الفريق موفقا فى المباراة التى تمثل أهمية كبيرة قبل لقاء العودة بين الفريقين خلال الأيام المقبلة.