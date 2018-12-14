تردد قناة الأهلي الناقلة لمباراة المارد الأحمر وجيما الإثيوبي على النايل سات

كتب: ضياء السقا

تنقل قناة النادي الأهلي، مباراة المارد الأحمر وجيما الإثيوبي، حصريا، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة جيما الإثيوبي، في السادسة مساء الجمعة بملعب برج العرب.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي أن الاستوديو التحليلي يبدأ في الواحدة والنصف ظهر الجمعة، بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

وكان الأهلي قد خسر لقب النسخة الماضية على يد الترجي التونسي، بعد وصوله للمباراة النهائية.

تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات

التردد: H12341

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500