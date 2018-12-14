شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الأهلى يقود مران المستبعدين من المواجهة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد حسين عبد الدايم مخطط احمال الأهلى مران اللاعبين المستبعدين لفريقه من مواجهة جيما الأثيوبي، والمقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة. شارك في المران كلآ من وليد ازارو جونيور اجاي وعلي معلول وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود الجزار وأحمد ريان واكرم توفيق واحمد حمدي وعمرو بركات وباسم علي وصبري رحيل. ويواجه الأهلي فريق جيما الأثيوبي مساء اليوم الجمعة وبالتحديد في السادسة مساء علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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