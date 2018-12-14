شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى المفاجآت أمام جيما الإثيوبى فى بداية رحلة استعادة اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال افريقيا، بمواجهة جيما الأثيوبي فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ويسعى الأهلى لبدء مشواره الإفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفني للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، ولكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة الأهلى فى حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن، فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الافريقية.

ودرس الجهاز الفني للأهلى الفريق الإثيوبى بشكل جيد، وشاهد عدداً من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه، ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة فى لقاء الذهاب.

من جانبه أكد محمد يوسف المدير الفنى للأهلى أن ضربة البداية فى دورى الأبطال أمام جيما الإثيوبى فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح إلى تحقيق انطلاقة جديدة فى البطولة الأفريقية، مشدداً أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات، خاصة وأن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التى حققها مؤخرا فى بطولة الدورى العام.

وأضاف يوسف أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل المهمة فى مباراة العودة، مؤكداً أن المباراة 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالى.

وأكد المدير الفنى للأهلى أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الأفريقية، وعدم التفكير فى أى أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا، ،مؤكدا على ثقته الكاملة فى لاعبى الأهلى لتحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الذهاب.

وعلى الجانب الأخر يحاول فريق جيما تحقيق المفاجأة بإقصاء المارد الأحمر، بعد تأهله لدور الـ32على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتي 3-1 ، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.

ينتمى فريق جيما إلى مدينة جيما الأثيوبية، و الملابس الرسمية للاعبين طاقم أحمر اللون، به خطين باللون الأبيض، وكان فريق جيما يلعب فى دورى الدرجة الأولى ولكنه هبط للدرجة الثانية موسم 2016 ، ثم عاد فى الموسم التالى للأضواء مرة أخرى، و حقق لقب البطولة الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه برصيد 55 نقطة بالتساوى مع سان جورج لكنه حصل على اللقب بفارق الأهداف.