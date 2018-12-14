الامارات | الشارقة "بطل الشتاء" دون خسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة "بطل الشتاء" دون خسارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الشارقة لقب بطل الشتاء في دوري الخليج العربي بعدما تصدر ترتيب الفرق أثر فوزه الكبير على ضيفه فريق الإمارات بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد خالد بن محمد في الحزانة ضمن الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، وقفز الشارقة برصيده الى 31 نقطة محافظا على سجله خاليا من أي خسارة محققا بذلك إنجازا تاريخيا لم يسبق للفريق أن حققه خلال السنوات العشر الأخيرة ، فقد لعب الشارقة 13 مباراة فاز في تسع وتعادل في أربع، فيما قفز هداف الفريق سواريز برصيده ، لى 15 هدفا منافسا على لقب الهداف

و تجمد رصيد فريق الإمارات عند تسع نقاط فقط وبات مهددا بشبح الهبوط لدوري الدرجةلأولى بعدما تراجع ترتيبه في الدوري.

استحق الشارقة الفوز الكبير بعدما تلاعب هجومه خصوصا الثلاثي ويلتون سواريز وريان مينديز وإيغور كوناردو بدفاع فريق الإمارات الذي ارتكب أخطاء قاتلة تسببت في الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق وأدى الضغط الهجومي المكثف للشارقة على جبهة فريق الإمارات الى إرباك وانهيار دفاع الفريق الذي استسلم للخسارة.

أنهى الشارقة الذي بدأ واضحا إصراره على التفوق في المباراة، الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد سجلها ريان مينديز " 16" و44"والبرازيلي ويلتون سواريز" 30" قبل أن يضيف الأخير الهدف الرابع " 75"

وعقب المباراة احتفل لاعبو الشارقة مع جمهور الفريق بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري في المدرجان وفقا للجنة دوري المحترفين 3720 مشجعا.

لعب الشارقة 13 مباراة فاز في تسع وتعادل في أربع، فيما قفز هداف الفريق سواريز برصيده الى 15 هدفا منافسا على لقب الهداف.

سيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وفرض أسلوبه في المباراة بفضل تربط خطوط والتفاهم الكبير بين لاعبي الخط الامامي لاسيما ويلتون سواريز وريان مينديز ومن خلفهما إيغور كورنادو وسيف راشد، في المقابل اعتمد فريق الإمارات على الهجمات المرتدة بقيادة كل من شيخ دياباتي وسلطان حسين.

استثمر الشارقة أفضليته في المباراة بتسجيل لاعبه ريان مينديز الهدف الأول " 16" بمجهود فردي رائع مسجلا هدفا جميلا بعدما تخلص الدفاع وسدد كرة مباشرة في المرمى عانقت الشباك.

عزز الشارقة تفوقه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق سواريز " 30" وقبل انتهاء الشوط الأول أضاف مينديز الهدف الثالث للشارقة" 44" من هجمة سريعة تبادل خلالها الكرة مع زميله سواريز.

وفي الشوط الثاني واصل الشارقة سيطرته على المباراة وسجل سواريز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في المباراة " 75".