شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ستارز» يستضيف المعسكرات الشتوية للأكاديميات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي، أنشطة الأكاديميات الرياضية ضمن معسكراتها الشتوية، التي ستنطلق منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وخصص المجمع عدداً من مرافقه؛ لإقامة معسكرات الأكاديميات.
ويوجد بالمجمع أربعة ملاعب داخلية مكيفة مجهزة على أعلى مستوى؛ لممارسة مختلف الرياضات؛ منها: كرة قدم الصالات وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الريشة والكريكيت والتنس الأرضي، كما توجد غرف لتبديل الملابس وصالة للياقة البدنية، إضافة إلى غرفة لعب للأطفال وغرفة الطعام.
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