«دبي ستارز» يستضيف المعسكرات الشتوية للأكاديميات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي، أنشطة الأكاديميات الرياضية ضمن معسكراتها الشتوية، التي ستنطلق منتصف ديسمبر/‏كانون الأول الجاري، وخصص المجمع عدداً من مرافقه؛ لإقامة معسكرات الأكاديميات.

ويوجد بالمجمع أربعة ملاعب داخلية مكيفة مجهزة على أعلى مستوى؛ لممارسة مختلف الرياضات؛ منها: كرة قدم الصالات وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الريشة والكريكيت والتنس الأرضي، كما توجد غرف لتبديل الملابس وصالة للياقة البدنية، إضافة إلى غرفة لعب للأطفال وغرفة الطعام.