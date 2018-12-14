آرسنال يختتم دور المجموعات بانتصار سهل

في مباراة هادئة هجرتها الجماهير، حقق نادي أرسنال فوزًا سهلًا على فريق كارباج أجدام من أذربيجان بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.



أحرز هدف أرسنال الأول الفرنسي أليكساندر لاكازيت في الدقيقة السابعة عشر، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 16 تقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد كارباج عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.



المباراة لم تشهد فرص خطيرة في الشوط الأول تحديدًا، في ظل سيطرة أرسنال على المباراة واعتماد فريق كارباج على التكتل الدفاعي وغلق الأطراف واللعب بطريقة 5-3-2، ولكن الضيوف لم يقوموا بأي خطورة على مرمى أرسنال.



الفرصة الأولى في المباراة جاءت عن طريق أرسنال، بتصويبة من ساكا من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس كارباج فاجنر تصدى لها بنجاح وخرجت لركنية، وذلك في الدقيقة التاسعة.



وفي الدقيقة 17، تمكن لاكازيت من إحراز الهدف الأول، بعد تمريرة من أوزيل داخل منطقة الجزاء، وتسديدة من لاكازيت على يمين الحارس، أرضية تسكن شباك كارباج.



وفي الدقيقة 37 قام أوزيل بتنفيذ ضربة ركنية على رأس اللاعب الشاب ويلووك، ولكنه أطاح بها فوق المرمى، وحتى نهاية الشوط الأول لم تكن هناك خطورة كبيرة من الفريقان، سوى سيطرة من أرسنال ودفاع من كارباج.



وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة أرسنال على المباراة، مع تألق دفاع كاراباخ وحارس مرماه في التصدي لجميع المحاولات، حتى كانت الفرصة الأخطر في الدقيقة 54 من ضربة حرة غير مباشرة أرسلها مسعود أوزيل على رأس سوكراتيس، ولكنه أطاح بها بعيدة عن المرمى.

وكان التهديد الأول لكارباج في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عن طريق ضربة ركنية خرج حارس أرسنال مارتينيز بشكل سيء، ليصل إليها المدافع جورير أولًا ويسددها برأسه فوق عارضة المدفعجية.



وفي الدقيقة 65 كانت فرصة خطيرة لأرسنال بعد اختراق من ويلووك من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية لساكا الذي سددها ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج بجانب القائم الأيسر لفريق كارباج.



في الدقيقة 69 عاد الشاب المتألق ساكا للظهور بتسديدة من خارج منقطة الجزاء ولكنها تذهب ضعيفة في يد الحارس، وأحرز أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 76 ولكن الحكم قام بإلغاءه بداعي التسلل، وذلك بعد عرضية من ساكا على رأس نيكيتاه.



وكاد المتألق ساكا أن يحرز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 89، بعد عدة تمريرات بين ويلووك وميدلي، وصلت إلى ساكا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس البرازيلي فاجنر تصدى لها بنجاح.



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