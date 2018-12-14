شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: مصر تستطيع تنظيم كأس الأمم 2019.. «ومش مهم الدوري يتأجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أعرب محمد عمر المدرب الأسبق لنادي الإتحاد السكندري، إن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس الأمم 2019، موضحًا أن البلاد في حاجة إلى استضافة أي حدث يثبت استقرار البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج «انفراد»، عبر فضائية «الرافدين»: «كرة القدم واجهة مصر ودليل على أمنها، وستظل وجهة الأمان والأمن للعالم العربي والعالم بأسره».

وأكد أن اتحاد الكرة يستطيع التعامل مع استضافة المسابقة، فيما يخص مواعيد مباريات البطولات المحلية مثل بطولتي الدوري والكأس، معقبًا: «إحنا بنفضي الأجندة بتاعتنا لبعض المباريات الإفريقية أو البطولة العربية عشان الأندية، منقدرش نفضي أجندتنا لبطولة مستمرة لـ3 أسابيع فقط؟!».

وتابع: «مصلحة مصر أهم ونستطيع تدبر الأمر حتى لو تأجل إنهاء بطولة الدوري شهرًا آخر، وعندها ستستغرق بطولة الدولة سنة وشهرًا، وهذا ما لا أجد فيه أي أزمة».