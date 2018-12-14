شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغير برنامج مواجهة القطن بعد إعلان خوض المباراة بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفني للزمالك، لاعبي الفريق، بالتجمع في فندق الإقامة بالتجمع الخامس في الثانية من ظهر غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة القطن التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء السبت المقبل.
جاء قرار الجهاز الفني بعد تأكد إقامة المباراة بشكل رسمى بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس بدلا من ملعب برج العرب بسبب اعتراض الفريق التشادي على نقل المباراة للاسكندرية.
وسيخوض الزمالك تدريباته في الخامسة من مساء الغد على ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل تشاد بعدما كان من المقرر السفر صباحا إلى الإسكندرية لخوض التدريبات هناك.
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