فيديو.. تشيلسى يتعادل مع مول فيدى المجرى في الدوري الأوروبي

فرض مول فيدى المجرى التعادل الإيجابى 2-2 أمام ضيفه تشيلسى الإنجليزى، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ستوسوى" فى الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الـ12 من دور المجموعات للدورى الأوروبى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أولا البلوز عبر البرازيلى ويليان فى الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يتعادل الفريق المجرى بعدها بدقيقتين عبر الويلزى ايثان امبادو مدافع تشيلسى فى مرماه.

وشهد الشوط الأول تعرض الإسبانى الفارو موراتا مهاجم تشيلسى للإصابة، ومشاركة الفرنسى أوليفييه جيرو بدلا منه.

فى الشوط الثانى تقدم لويك نيجو لمول فيدى فى الدقيقة 56 بهدف رائع، قبل أن ينقذ الفرنسى جيرو تشيلسى من الخسارة بتسجيله هدف التعادل فى الدقيقة 75.

وبذلك ينهى تشيلسى صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، وكان قد ضمن التأهل لدور الـ32 كمتصدر للمجموعة، فيما يحتل مول فيدى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما تأهل باتى بوريسوف بطل بيلا روسيا بصحبة البلوز بعد فوزه على باوك اليونانى 3-1.