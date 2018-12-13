رياضة | الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على تخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير يوم السبت القادم إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وجهز مسئولو الزماك أتوبيسات لنقل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي ومدربي القطاع بالإضافة إلى بعض مدربي الألعاب الأخرى للتواجد في المباراة ودعم الفريق في تلك المواجهة.

وكان الزمالك قد بدأ اليوم الخميس في بيع التذاكر بعدة منافذ بعد الحصول على الموافقات الأمنية بحضور الجماهير في تلك المباراة.

وكان مقررًا إقامة المباراة في بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى برج العرب في النهاية.