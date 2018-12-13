رياضة | الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل الجماهير إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مسئولو نادي الزمالك على تخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير يوم السبت القادم إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.
وجهز مسئولو الزماك أتوبيسات لنقل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي ومدربي القطاع بالإضافة إلى بعض مدربي الألعاب الأخرى للتواجد في المباراة ودعم الفريق في تلك المواجهة.
وكان الزمالك قد بدأ اليوم الخميس في بيع التذاكر بعدة منافذ بعد الحصول على الموافقات الأمنية بحضور الجماهير في تلك المباراة.
وكان مقررًا إقامة المباراة في بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى برج العرب في النهاية.
قائمة الزمالك لبطولة الكونفدرالية
وحسب الموقع الرسمي للكاف، تكونت القائمة من 26 لاعبًا من أجل المشاركة في الموسم الجديد، على أن يقوم النادي بإضافة 4 لاعبين خلال فترة القيد الإفريقي الثانية.
وتم استبعاد كل من لاعب الوسط محمد حسن والمدافع محمد عبد السلام والظهير الأيمن محمد أحمد "كماتشو".
وتكونت القائمة من:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.
الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.
الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.
وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو وحميد أحداد.
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