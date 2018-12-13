رياضة | الخطيب يكشف عن تطور مثير في ملف مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يكشف عن تطور مثير في ملف مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الإبقاء على محمد يوسف المدير الفني للفريق في منصبه لنهاية الموسم حال فشل التعاقد مع مدرب أجنبي كبير خلال الأيام المقبلة.

وينوي محمود الخطيب رئيس الأهلي منح الفرصة لمحمد يوسف للاستمرار إذا لم يتوصل لاسم عامي كبير في التدريب.

وحصر محمود الخطيب المرشحين لتدريب الأهلي على اسمين فقط لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول.

ويفاضل رئيس الأهلي بين مدربين فقط تحفظ على اسميهما رافضًا الاستعجال في حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق.

وأخرج محمود الخطيب رئيس الأهلي ستيف بروس المدير الفني السابق لأستون فيلا وسندلارند من حسابات النادي القلعة الحمراء لخلافة كارتيرون.

ولا يزال الأهلي مستمر في رحلة البحث عن مدرب جديد خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

ويبحث الخطيب عن تدعيم الأهلي بمهاجم سوبر إلى جانب حسب ملف المدرب الجديد للفريق، وإن كان حسام حسن مهاجم سموحة هو الأقرب للانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ونفى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة دخول الخطيب في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري للتعاقد معه خلال يناير المقبل.

وكتب نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر": "المهندس محمد فرج عامر يؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع النادي الاهلي لانتقال مهاجم الفريق حسام حسن لصفوف الأحمر ولا يعتقد أن يرتكب الأهلي خطأ بالتعاقد مع لاعب عقده يمتد موسمين مع فريقه".