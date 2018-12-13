شكرا لقرائتكم تقارير: ديمبلي أفضل من نيمار مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت تقارير صحفية إسبانية مقارنات بين الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الحالي والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ولاعب البرسا السابق، خلال مسيرتهم مع البرسا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن أداء ديمبلي أفضل من نيمار حينما كان لاعبا في صفوف برشلونة .

وأكدت الصحيفة أن هدف ديمبلي أمام توتنهام في دور المجموعات، يعد أحد أفضل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا من الناحية المهارية، وعلى الرغم من تسجيل نيمار لـ105 أهداف مع البارسا، إلا أنه لم يستطع تسجيل هدف مثل هذا.

وأشارت إلى أن أرقام ديمبلي هذا الموسم تضعه بين اللاعبين الكبار في العالم، على الرغم من سلوكه الخارجي غير المنضبط، فقد اقترب من معادلة أرقام نيمار وكيليان مبابي هذا الموسم.

ديمبلي انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، مقابل 105 ملايين يورو، قادما من بروسيا دورتموند، وذلك تزامنا مع رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في التاريخ.

وسجل ديمبلي هدفا في تعادل البارسا مع توتنهام، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية من البطولة الأوروبية.