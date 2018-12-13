شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يشارك في مران المستبعدين من مواجهة جيما الإثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مؤمن زكريا جناح الأهلى في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبي، والذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم، تحت اشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني.

واشتكى مؤمن من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واكتفى بجلسات في الجيم، عقب مواجهة طلائع الجيش الأخيرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري العام.

ويستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب انتهاء مباراة جيما الأثيوبي المقرر لها غداً ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.