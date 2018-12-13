شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفسخ عقده مع أفولابي بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى النادي الإسماعيلي اتفاقه مع النيجيرى أوكيكى أفولابى مهاجم الفريق الأصفر على فسخ التعاقد بالتراضى بعد إعلان مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد ، على أن يعود اللاعب لبلاده غداً الجمعة .

وأعلنت إدارة النادي الإسماعيلي عن ضم ثنائي أجنبي، أحدهما كولومبي والثاني من قارة إفريقيا وكلاهما يشغل مركز المهاجم.

وتضم قائمة الدراويش حاليا 4 أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به من اتحاد الكرة حسب اللائحة من اللاعبين الأجانب

ويمتلك الإسماعيلي ريتشارد بافور قلب الدفاع ولسعد الجزيري جناح الفريق، بجانب الثنائي الهجومي كريستوفر ماندوجا وأوكيكي أفولابي.

وتم الاستقرار على رحيل أفولابى فى ظل المستوى السيىء الذى ظهر به المهاجم النيجيرى مع الدراويش .

الإسماعيلي ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي، وينتظر بداية مشواره الإفريقي ضد القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال يوم الأحد المقبل.

الإسماعيلي في موسم غير موفق بالنسبة للدوري، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.