شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حسم ملف استضافة الأمم الأفريقية بعد مشاورات أبوريدة مع الكاف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح.

وقال أشرف صبحى، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت، "ليس لدينا مشاكل فى استضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح.. ولا خوف عن أزمة الجمهور لأنه عندما تكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم أفريقيا فبالتأكيد سيكون هناك جمهور".

وأضاف أشرف صبحى: "ننتظر تنسيق هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الاتحاد الأفريقى غدًا لحسم موقفنا فهو من سيحدد الوضع النهائى بعد مشاوراته مع الكاف".

وتابع وزير الرياضة: "من المؤكد أننا لدينا رغبة فى استضافة أمم أفريقيا 2019 فنحن قادرون على استضافة مثل هذا الحدث الكبير ولدينا منتخب مميز فى الوقت الحالى".

وشدد أشرف صبحى على أنه لا خلافات مع اللجنة الأولمبية المصرية، مشيرًا إلى أن أى خلافات فى وجهات النظر سيتم الوصول إلى توافق عليها.

وأشار صبحى إلى أنه يزور مراكز الشباب بشكل يومى وهناك برامج محددة لإنشاء ملاعب ومراكز شباب جديدة على أعلى مستوى.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية لها والتأخر فى إنشاء الملاعب رغم أن البطولة فى شهر يونيو المقبل.