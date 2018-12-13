الان تتابع الاتفاق يواجه الوحدة.. والفتح أمام الفيصلي في كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تنطلق مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين قويتين، حيث يلعب الاتفاق أمام الوحدة، في حين يستضيف الفتح نظيره فريق الفيصلي.

تقام مباراة الاتفاق والوحدة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الأمير محمد بن فهد، بالدمام، ويسعى الاتفاق، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة حصدها من 12 مواجهة، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، مستغلا عاملي الأض والجمهور، لا سيما أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار منذ يوم 25 أكتوبر الماضي عندما تغلب على الحزم بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة السابعة.

وقررت إدارة نادي الاتفاق، فتح المدرجات للجماهير مجانا، بمناسبة افتتاح ولي العهد لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية، وأيضا لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام نادي القادسية في الجولة الماضية.

بينما يخوض فريق الوحدة، صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، رغم هزيمته الاخيرة أمام التعاون بهدف دون مقابل، إلا أنه حقق الانتصار في 6 مواجهات وتعادل في 3 من 12 لقاء.

وعلى ستاد الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، يلتقي فريق الفتح أمام الفيصلي، في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، في مهمة وصفها فتحي الجبال، المدير الفني للفتح بـ”الثقيلة والصعبة والتنافسية”، كون الفريقين يتساويان في عدد النقاط.

يحتل الفتح حاليا المركز السابع في المسابقة برصيد 16 نقطة، منتصرا في 4 مواجهات، وتعادل في مثلها، ومنى بالخسارة في 4 لقاءات.

بينما يتساوى الفيصلي مع الفتح في عدد النقاط والانتصارات والهزائم والتعادلات، ويسعى جاهدا للتقدم على الفتح وحصد نقاط المباراة الثلاث لتجاوزه.