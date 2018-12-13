أبوظبي للشراع ينظم سباق الحديريات للبوانيش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد جزيرة الحديريات في أبو ظبي بعد ظهر اليوم سباق الحديريات للبوانيش الشراعية الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، للمرة الأولى في جزيرة الحديريرات.

وتم تغيير خط النهاية لتكون في جزيرة الحديريات نفسها، بينما ستكون الانطلاقة من منطقة البطين بقلب العاصمة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يغير فيها أبوظبي للرياضات الشراعية مقر تتويج الفائزين في السباقات التي تقام داخل نطاق المدينة.

ويعود قرار تغيير وجهة النهاية في الحدث إلى رغبة النادي في المساهمة بمزيد من الترويج لجزيرة الحديريات التي تعد واحدة من أهم المراكز الرياضية الحديثة في الدولة، خصوصاً الرياضات المجتمعية سواء الجري أو ركوب الدراجات، كما أنه يأتي دعماً لجهود حكومة أبوظبي ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الذي يولي اهتماماً خاصاً بالرياضات التراثية وكذلك الرياضة المجتمعية من أجل الحفاظ على التراث الوطني الأصيل وكذلك بناء مجتمع رياضي صحي.

وتعد سباقات البوانيش الخشبية واحدة من أهم الرياضات التراثية التي يمارسها الشباب، كما أنها ذات خصوصية بالغة في الصنع وتحتاج إلى أنواع معينة من الأخشاب، فضلاً عن أنها البداية الحقيقية للبحارة في سن الصغر.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن سباقات البوانيش مهمة للغاية لأهل التراث، وهي اللبنة الأولى التي يقوم عليها أساس البحار، مشيراً إلى أن النادي يولي اهتماماً كبيرا بهذه السباقات.