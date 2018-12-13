109 متنافسين على جائزة الشارقة للأسرة الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن استلامها ل109 مشاركات من مختلف أنحاء الدولة، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل في دورتها الثانية يوم أمس، وإيقاف استقبال الطلبات تمهيداً لتقييم وفرز الأعمال المرشحة للإعلان عن أسماء الفائزين في فبراير 2019.

وتوزعت المشاركات على الفئات الأربع للجائزة: فئة الأسرة الرياضية وفئة أسرة بطل، وفئة أسرة بطل ذو إعاقة/‏ بطلة ذات إعاقة، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية، فيما أشارت الإحصائيات الصادرة عن اللجنة المشرفة على تسجيل المشاركات إلى أن نسبة المشاركين في فئة الأسرة الرياضية وصل إلى 33%، بينما بلغت نسبة المتقدمين ضمن فئة أسرة بطل 23%، أما عن فئة أسرة بطل ذو إعاقة/‏ بطلة ذات إعاقة فبلغت نسبة المتقدمين 20.2%، في حين بلغت نسبة المشاركين في فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية 23.8%.

وقال عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية: «الإقبال الكبير الذي حظيت به الجائزة من قبل الأسر والرياضيين للانتساب في جميع فئاتها هذا العام، يؤكد الاهتمام الكبير الذي تبديه الأسرة الإماراتية ورياضيوها للانضمام والمشاركة بما يجسد شعار هذه الدورة «أبطال خلف الأبطال»».

من جانبها قالت ندى عسكر النقبي، أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «سعينا من خلال إطلاق الجائزة إلى لفت انتباه جميع فئات المجتمع الإماراتي لممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، واستهدفنا الأسرة المنطلق الأول للمجتمع، لإيماننا بأن المجتمعات المتحضرة تبنى على أسس من الحياة الصحية والمعرفية والثقافية المتكاملة، وما شهدناه من إقبال على الانتساب اليوم يمثّل الحرص الكبير للمجتمع الإماراتي على خوض غمار المنافسة ومواصلة الالتزام بأنماط حياة صحية».